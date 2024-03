' Solo il Congresso Usa può bandire il candidato presidente'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Gli Stati non hanno l'autorità per rimuovere unpresidenziale in base al 14/mo emendamento, ossia la "clausola di insurrezione" della Costituzione. Questo potere c'è l'hail. E' la motivazione con cui la Corte suprema ha confermato l'eleggibilità di Donald Trump in Colorado, senza entrare però nel merito se si sia impegnato in una insurrezione contro il Capitol.