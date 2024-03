Salerno | truffa a Invitalia | coinvolti cinque imprenditori

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 4 marzo 2024) Su disposizione della Procura Regionale per la Campania della Corte dei Conti, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale diha eseguito un’ordinanza, emessa dalla Sezione Giurisdizionale dell’A.G. contabile, relativa al sequestro conservativo di n. 5 unità immobiliari e n. 2 quote di partecipazione in persone giuridiche, nei confronti didella provincia salernitana, fino alla concorrenza dell’importo di oltre 950 Mila euro. Gli accertamenti, svolti dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria die diretti dalla Procura contabile partenopea – p.m. Dott. Davide Vitale – riguardano una vicenda di indebita percezione di contributi erogati dall’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (S.p.A.), in tema di misure di ...