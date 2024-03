SALE | nuovo tour

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il cantautore romano(nella vita Eugeniotti) ha vinto il bando LAZIOSounding grazie al quale effettuerà unin Italia con la sua band per presentare i suoi lavori discografici e, in anteprima, ildisco ancora in lavorazione. Il concerto attinge al repertorio dei suoi primi due dischi L’innocenza dentro me (finalista alle Targhe Tenco) e Un eterno inutile presente (vincitore di LAZIOSound), ma avranno una parte rilevante anche i brani del suo prossimo progetto musicale Vittoria – canzoni contro la guerra, un percorso che parte da brani originali composti ispirandosi ai racconti di Pier Paolo Pasolini, Sami Modiano, Beppe Fenoglio e altri autori, uniti alla reinterpretazione di canzoni simbolo che vanno da Dylan a Tenco, da Calvino/Liberovici a De André e De Gregori, riletti con ...