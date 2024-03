Salame richiamato | è contaminato dal piombo | scatta l’allerta del Ministero della Salute

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di lunedì 4 marzo 2024) La possibile presenza dioltre i valori in unha fattorealimentare delper “rischio chimico” per gli eventuali consumatori. Vediamo assieme qual è il prodotto interessato, quale il lotto, la scadenza e il pericolo per la. Per restare aggiornato sulle allerte alimentari, leggi QUILeggi anche: Sequestrati 149 cosmetici contaminati da sostanze tossiche. Ecco la lista completa Le ragioni del richiamo Il motivo riportato nell´avviso è il possibile valore elevato dicontenuto nel prodotto: il Regolamento Ue numero 1881 del 2006, non stabilisce limiti massimi diper la carne di selvaggina: il ...