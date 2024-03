Real Sociedad vs Paris Saint-Germain – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 4 marzo 2024) A tre settimane dalla divertente partita di andata al Parco dei Principi, lae ilrinnovano la conoscenza per il ritorno allae Arena martedì 5 marzo sera. I campioni della Ligue 1 hanno superato la tempesta del primo tempo e hanno trionfato per due reti a zero nell’incontro di apertura, da quando i padroni di casa hanno già sperimentato una dose di sconforto da eliminazione diretta. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due ...