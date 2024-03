Orte Tre rapine ed una tentata nelle Marche Arrestato dai Carabinieri il 53enne rapinatore seriale del posto

A che ora e come seguire il Sorteggio del tabellone principale del Masters 1000 di Indian Wells 2024 , torneo in programma da mercoledì 6 a domenica 17 marzo ... (sportface)

L'Europarlamentare croato ed ex magistrato Mislav Kolakusic contesta la von der Leyen durante una seduta al parlamento europeo, con un discorso che mette in ... (ilgiornaleditalia)

Rapinatore seriale di banche, arrestato un 53enne: I carabinieri di Ascoli Piceno, Osimo e Orte in provincia di Viterbo, hanno arrestato un uomo di 53 anni del luogo, responsabile di tre rapine e una tentata, in un lasso di tempo compreso tra il sette ...ansa

Orte, i Carabinieri di Ascoli e di Osimo hanno arrestato un uomo per 4 rapine in banca: I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, del Nucleo Operativo della Compagnia di Osimo (AN) e quelli della locale ...picenonews24

Basista in rapine ai danni di banche, arrestato dai carabinieri: Un 53enne di Orte (Viterbo) avrebbe agito come basista e palo, occupandosi, in primo luogo, degli aspetti logistici dell'organizzazione per una batteria di rapinatori responsabile di tre assalti ad is ...ansa