Oroscopo Branko lunedì 4 Marzo 2024 | Gemelli creativo

(Di lunedì 4 marzo 2024) L’diper oggi,Ariete Attorno a voi c’è un po’ di agitazione, non riuscite a concentrarvi sul lavoro, su quello che è davvero importante. Dovete cercare di non consumare le energie e di essere diplomatici: piangersi addosso non porta da nessuna parte. Toro A volte vivete in un mondo tutto vostro, basta scappare dalla realtà. Cercate di capire cosa è davvero importante, createvi una scala delle priorità prima di agire.Nelle prossime ore sarete più creativi del solito e fareste bene a mettervi in società con qualcuno. Siete bravissimi, avete energia da vendere e chi vi sta vicino lo sa bene. Cancro Avete tantissimi impegni da portare avanti e forse poco tempo a disposizione. Per questo, un solo ritardo potrebbe scombussolare i vostri ...