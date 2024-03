Milano | udienza Pifferi rinviata al 15 marzo | sentenza prima dell' estate 2

(Di lunedì 4 marzo 2024) (Adnkronos) - La difesa, entrata in possesso degli allegatia perizia solo giovedì 26 febbraio ha chiesto di tempo per visionarli, una richiesta che la corte ha accolto, non concedendo spazio al pm di poter svolgere oggi il suo esame allo psichiatra. Si torna dunque in aula il prossimo 15, mentre la discussionee parti è prevista per il 13 maggio e lapotrebbe arrivare nell'ultimafissata in calendario ossi il 10 giugno del 2024.

Alessia Pifferi, nuova udienza del processo. Lo psichiatra: “Capisce bene quello che succede. Non si è mai sentita madre”: Milano, in aula lo specialista che l’ha dichiarata capace di intendere e volere: “Si descrive come una persona incompiuta a causa della mancanza di affetto e della violenza subita da giovanissima” ...ilgiorno