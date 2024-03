Meloni in Canada da Trudeau | “Dobbiamo lavorare su risultati concreti per cambiare le cose”

1.58 Per una protesta pro-Palestina davanti al museo,il premier Meloni e l'omologo canadese Trudeau finora non hanno potuto raggiungere la Art Gallery of ... (televideo.rai)

Il ricevimento organizzato dal governo canadese alla Art Gallery of Ontario, in occasione della visita a Toronto della presidente del Consiglio, Giorgia ... (iltempo)

Giorgia Meloni ha concluso con un giorno di anticipo il suo viaggio negli Stati Uniti e in Canada per incontrare il Presidente Joe Biden e il primo ministro ... (ildifforme)

Meloni, pace con il Colle per blindare il premierato. L’obiettivo di FdI: un primo sì alla legge in tempo per le europee: Lei ha rilanciato la palla in campo avversario. È «la sinistra», non il Colle, ha detto da Toronto sabato sera Giorgia Meloni, che ha fatto venir meno il suo sostegno alle ...ilmattino

Meloni, asse con Biden e cautela con Trump: Una manifestazione pro Palestina fa saltare il ricevimento con la comunità italo-canadese organizzato da Justin Trudeau per Giorgia Meloni che avrebbe dovuto concludere a prima trasferta della ...informazione

Meloni: “Ottimo rapporto con Mattarella, la sinistra vuole creare una crepa”: TORONTO - "Ce l'avevo con la sinistra, con diversi parlamentari della sinistra, e non con Mattarella". Così Giorgia Meloni cerca di chiudere il 'caso' nat ...webmagazine24