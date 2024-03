Maltempo | è allerta su mezza Italia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 4 marzo 2024) 10.00 Sull'permane un'ondata diche ha portato la Protezione civile a diramare per oggi un'arancione su diversi settori dell'Emilia Romagna e del Piemonte, e gialla per 10 regioni: Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Lazio,Umbria, Abruzzo, Molise e Sicilia,le ultime tre per rischio temporali Oltre 6.000 persone sono isolate in due valli laterali della Valle d'Aosta a causa del pericolo valanghe legato a un'intensa nevicata. Scuole chiuse in alcuni comuni.