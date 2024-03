Maltempo | ancora piogge e neve sull' Italia | allerta in 15 Regioni FOTO

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 4 marzo 2024) In queste ore il ciclone Fedra sta imperversando sul nostro Paese, specialmente al Nord. Occhi puntati su Piemonte (dove a Torino è attesa la piena del Po) ed Emilia-Romagna. Ieri frane in Liguria e valanghe in Valle d'Aosta