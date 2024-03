Madame Web | la reazione criptica di Hideo Kojima al film diventa virale

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il guru dei videogame è andato al cinema a guardare l'ultimo cinecomic Sony e la suaè giàCome gli capita spesso,approfitta spesso dei social per dire la sua sulle nuove uscite al cinema, ma perWeb non ha speso molte parole e la suaalSony è subitotasul web., celebre per il suo lavoro su videogiochi di successo come Metal Gear Solid e Death Stranding, ha condiviso un commento su X suWeb. Il post in sé è vago, in quanto include immagini tratte dai poster insieme alla semplice frase: "Ho vistoWeb al cinema". Il post è stato apprezzato più di 129.000 volte. Pur …

