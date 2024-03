L’esperto che smaschera i Rolex falsi | «Ecco come si fa»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 4 marzo 2024) Giuseppe Siracusa è docente della Scuola Orologiai di Torino. La sua professione principale è quella di auditor aeronautico in Leonardo. Mentre la sera insegnaoperare agli aspiranti orologiai. E da qualche tempo è diventato unotore disui social network.spiega lui stesso in un’intervista al Corriere di Torino, «le leggi fisiche dell’aeronautica sono le stesse dell’orologeria. Cambiano le dimensioni e le geometrie, ma molti elementi meccanici sono simili. Un esempio? Il cuscinetto a sfera. Si assomigliano anche nei prodotti chimici che vengono utilizzati. E poi condividono un altro fondamentale aspetto: la precisione. Orologi e aerei non possono mai sbagliare». Al polso Lui al polso ha un «Ebel El Primero. Che è l’orologio di Don Johnson in Miami Vice. Un modello ...