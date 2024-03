Leao | «Il Milan | Ibra | Pioli | Cardinale | il mio calcio è felicità»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 4 marzo 2024) Le parole di Rafael, attaccante del, al Corriere della Sera, in cui si racconta a 360° in occasione dell’uscita del suo libro Il suo libro, Smile, racconta molto su chi è Rafa. Il portoghese delsi racconta oggi con una lunga intervista al Corriere della Sera. Ecco alcuni estratti. ILÉ FELICITA’ – «È la gioia dei bambini che giocano per strada, in tutti i luoghi del mondo». I SOCIAL – «I social sono pericolosi, non è un mondo positivo. Troppo odio, troppe cattiverie. Le cose che so non le ho imparate lì. Li uso perché devo averli per il mio lavoro, però non mi piacciono. Si sorride poco sui social». LA SUA RISPOSTA A UN HATER RAZZISTA – «Sui social e non solo esiste gente così, purtroppo. Manca spesso l’educazione in famiglia, a scuola. Lui non sa nemmeno cosa ...