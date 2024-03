La promessa ai fan | Barbara d’Urso dopo l’intervista svela cosa succederà a breve – VIDEO

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di lunedì 4 marzo 2024), ospite di Domenica In da Mara Venier, si è lasciata andare ad una chiacchierata intima e senza filtri che ha letteralmente conquistato il pubblico. Laai fan:in diretta, la conduttrice è andata a casa di suo figlio per passare del tempo con la sua adorata nipotina Matilde ma prima, fermata dai fan, ha fatto una. Alcuni di loro le hanno chiesto quando ritornerà in TV e lei si è sbottonata: “Torno presto!”. Ecco il: ' Visualizza questo post su Instagram ' Un post condiviso da Blogtivvu.com ' Gossip e TV ...