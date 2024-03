La Corte Suprema dichiara Donald Trump «eleggibile»

(Di lunedì 4 marzo 2024) Laconferma l'eleggibilità diin Colorado, uno dei 15 Stati che vota domani nel Super Tuesday. I giudici hanno accolto il ricorso dell'ex presidente contro la decisione dellastatale di bandirlo per il suo ruolo nell'assalto al Capitol in base al 14/mo emendamento, che vieta le cariche pubbliche ai funzionari coinvolti in insurrezioni contro la costituzione. La sentenza farà da precedente anche per tutti gli altri ricorsi pendenti negli altri Stati.

