Inter-Genoa | un ballottaggio per Inzaghi La probabile formazione – TS

(Di lunedì 4 marzo 2024) L’si prepara ad ospitare ildi Alberto Gilardino a San Siro. Simoneprepara nei dettagli la sfida contro il Grifone: come racconta Tuttosport, il tecnico piacentino opta per alcuni cambi. CAMBI – Manca sempre meno al Monday-Night a San Siro tra. Simoneva a caccia dell’ennesima vittoria del 2024: tanti i cambi rispetto alla partita con l’Atalanta anche in vista dell’impegno europeo a Madrid di settimana prossima. In difesa, a sostituire lo squalificato Bastoni ci sarà Carlos Augusto come braccetto, insieme a Benjamin Pavard e Stefan De Vrij. A centrocampo spazio per Denzel Dumfries e Federico Dimarco, con Kristjan Asllani in cabina di regia. In attacco invece, confermato Lautaro Martinez insieme ad Alexis Sanchez che prende il posto di Marcus ...