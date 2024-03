Inchiesta dossieraggio | nel mirino anche Gravina

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 4 marzo 2024)il mondo del calcio finisce al centro dell’: neldel finanziere Striano e il pm LaudatiL’della procura di Perugia si allargaal mondo del calcio. Come riportato dal Corriere dello Sport, il finanziere Pasquale Striano e il pm della direzione nazionale antimafia, Antonio Laudati aveva aperto un dossier sul presidente della FIGC, con l’obiettivo di trovare qualche scheletro nell’armadio per farlo saltare. Lo spionaggio nei suoi confronti è iniziato nel 2022, nei giorni in cui la Serie A, sempre all’opposizione in consiglio federale, portò la FIGC in tribunale contestando l’indice di liquidità ammissivo ai campionati. Nel 2023 i ...