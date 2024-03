Il ruolo della farmacia nell’era post Covid

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 4 marzo 2024) Negli ultimi anni laha avuto una trasformazione ed il-19 ha sicuramente accelerato il cambiamento. In precedenza, laera considerata un luogo destinato alla vendita di farmaci prescritti dal medico o un luogo dove recarsi per ricevere consigli professionali su problemi di salute che non richiedessero l’intervento del medico. Certamente col tempo sono stati introdotti servizi utili ad abbattere le barriere tra le persone e il sistema sanitario, come per esempio gli esami dedicati agli ECG per lo sport non agonistico oppure la misurazionePCR (la proteina prodotta dal fegato ed utile ad individuare un’infiammazione) o ancora la misurazionepressione ma, con l’insorgere del-19, laè diventata un vero punto di riferimento ...