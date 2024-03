Guerra ultime notizie Israele diserta negoziati | tregua per Gaza si allontana Media | ondata dimissioni portavoce esercito Israele

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di lunedì 4 marzo 2024)più lontana:non va ai colloqui del Cairo, accusando Hamas di non voler fornire la lista degli ostaggi ancora in vita. Zelensky torna a chiedere all’Occidente di velocizzare la fornitura di altre armi contro la Russia, biasimando i “giochi politici” degli alleati che secondo il presidente ucraino minano le difese di Kiev. Haley vince le primarie repubblicane a Washington, primo successo per la rivale di Trump. E il tycoon insulta lei e la capitale Usa. La Cina punta a migliorare le relazioni con gli Usa a prescindere da chi sarà il prossimo presidente americano, afferma Pechino.