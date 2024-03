Guerra | torna l' allarme per il taglio del gas russo L' Ue lancia l' alert |   Pronti allo scenario peggiore

La guerra sul suolo europeo, scatenata dall’invasione russa dell’ Ucraina nel febbraio del 2022, sta causando notevoli vantaggi all’economia statunitense e in ... (ilfattoquotidiano)

“Non cercate simbolismi nel film, non ce ne sono. Non c’è neanche un fine politico, questo film non parla nemmeno della guerra del Vietnam. Parla di quello ... (optimagazine)