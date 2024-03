Guardiola | «Foden diventerà una leggenda del Manchester City»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 4 marzo 2024) Pepha elogiato Philal termine del derby vinto contro ilUnited con una sua doppietta Pep, allenatore del, ha parlato dopo il derby vinto per 3-1 contro ilUnited affrontando vari temi. SITUAZIONE – «Abbiamo il Copenhagen e ci penseremo da domani. Poi cominceremo a parlare del Liverpool Abbiamo molti punti ancora da giocarci e diverse trasferte insidiose, questa è la mia sensazione. Sono quattro le contendenti alla vittoria della Premier League». FIDUCIA – «Ciò che abbiamo vinto in passato ci dà fiducia. In questo tipo di partite l’unico problema è che sei in svantaggio puoi perdere la calma, e se ciò accade rischi di perdere 0-3. Lo United vive per questo: nelle transizioni è davvero bravo. I ...