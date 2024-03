Firenze | operaio ex Gkn multato per aver usato la preferenziale La vigilessa paga per lui 74 | 06 euro

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di lunedì 4 marzo 2024) La commissaria di polizia, incaricata di spiegare all'che la legge non prevede la possibilità di congelare o tramutare in ore lavorative una sanzione amministrativa, in veste di privata cittadina, ha contattato il lavoratore per avvisarlo che aveva provveduto lei almento della multa "come dimostrazione della vicinanza alla causa" perché la vicenda della ex Gkn "non può non prevedere la partecipazione di tutta la città e di tutti i cittadini" L'articolo proviene daPost.