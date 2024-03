Elezioni regionali in Sardegna | completato lo spoglio | Todde ha vinto di 1 600 voti

(Di lunedì 4 marzo 2024) La partita è chiusa. Si è concluso lo scrutinio delle 19 sezioni che non avevanoin tempo lodelle schede delleindel 25 febbraio: stando ai dati ufficiosi si può confermare la vittoria di Alessandra, candidata del campo largo di cui facevano parte Pd, Movimento 5 Stelle e Avs. Stando ai dati ufficiosi, quindi, il divario trae Paolo Truzzu, candidato del centrodestra, si sarebbe ridotto ma mantenendo un margine di sicurezza di circa 1.600. Il distacco, assicurano dal campo largo, non è sufficiente per aprire all’ipotesi di un ribaltone e non ci sono quindi dubbi sulla vittoria dilo ...

Ultime notizie Elezioni Regionali Abruzzo 2024 : quando e come si vota. I candidati (aggiornamento 1 MARZO) Elezioni Regionali Abruzzo 2024 : quando e come ... (termometropolitico)

Ultime notizie Elezioni Regionali Abruzzo 2024 : quando e come si vota. I candidati (aggiornamento 3 MARZO) Elezioni Regionali Abruzzo 2024 : quando e come ... (termometropolitico)

Ultime notizie Elezioni Regionali Abruzzo 2024 : quando e come si vota. I candidati (aggiornamento 4 MARZO) Elezioni Regionali Abruzzo 2024 : quando e come ... (termometropolitico)

Per le elezioni regionali 2024 in Abruzzo si vota domenica 10 marzo 2024 , d alle ore 7 alle ore 23. In corsa per il posto di presidente ci sono solo due ... (fanpage)

Elezioni, le sezioni mancanti spengono gli entusiasmi del centrodestra: +1600 a Todde: CAGLIARI. Lo spoglio delle ultime 19 sezioni per le Elezioni regionali del 25 febbraio in Sardegna è stato completato e, secondo i risultati preliminari (i dati ufficiali non sono ancora stati diffusi ...youtg

Riaperta la val di Rhêmes dopo la valanga nella notte: Sono state riaperte in Valle d'Aosta le strade regionali della Valgrisenche e della Val di Rhêmes: la prima era stata chiusa in via preventiva ieri sera per il pericolo di caduta piante, la seconda ...ansa

Scintille tra Conte e Calenda: nessuna intesa e nessuna collaborazione: Il giorno dopo le Elezioni regionali in Sardegna ha lasciato un retrogusto amaro in bocca a molti, soprattutto a Renato Soru. La decisione di correre in solitaria ha visto evaporare l’8,6% delle ...news.fidelityhouse.eu