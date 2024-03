Ciclismo Zero24 Cycling Juniores | buone indicazoni nella prima uscita stagionale

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il team chiaravallese del Pedale ha ottenuto il 13° piazzamento con Giovanni Spendolini. Sfortunato Mirco De Angelis caduto a pochi metri dal traguardo. Bene Sasso e Matteo De Angelis CHIARAVALLE, 4 marzo 2024 – Corsa di aperturaa Controguerra in Abruzzo con il patrocinio dell’amministrazione comunale e la regia comitato regionale FCI Abruzzo per il 2° gran premio Sofer Carpentiere. 11 giri iniziali di 6 km pianeggianti e poi tornanti e salita di 1 km con pendenze del 20% da ripetere 4 voltedi giungere al traguardo al termine dei 85 km previsti. Fai clic qui per vedere lo slideshow. Presenza importante di tanti club oltre al Pedale Chiaravallese targato quest’annoTeam. Iscritti 71 corridori, 66 partiti e 49 all’arrivo. Per il team di Mario Austero in gara De ...