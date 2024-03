Chiara Insidioso Monda massacrata dall’ex che presto sarà libero | «E lei muove solo due dita»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 4 marzo 2024)è statadal compagno dieci anni fa a Roma. Dopo 11 mesi di coma è stata dimessa nel 2016 dalla clinica Santa Lucia. Oggi peròdue. Mentre il suo ex, racconta Il Messaggero. «Va in una scuola per disabili, il suo quoziente intellettivo è migliorato, il suo corpo no. Si puòaiutarlo a non precipitare», racconta il padre Maurizio.non parla: i calci alla testa di Maurizio Falcioni l’hanno resa «prigioniera del suo corpo. Dopo il trauma cerebraleduee così riesce a fare videochiamate in cui non parla e ad ascoltare musica su Youtube. «E ...