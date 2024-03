Chiara Ferragni e Fazio | una celebrazione sconcia

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 4 marzo 2024) La prima reazione è una domanda: ma come fanno a seguire Che tempo che fa? De gustibus, d’accordo, ma dove sta il gusto in questa lagna militante, questa noia, questa mestizia ringhiosa, il conduttore con una vocetta di canonica, un alito di minestrone che ormai non usano più neanche i prevosti del secolo scorso ossessionati dal sesso, che alle penitenti in confessionale chiedevano solo quello. Una sfilata di rivendicazioni, mute, strozzate, lacrimate, verbose, esibite, il migrante che ha fatto un libro militante con lo scriba militante – ahi, Meloni, nana bionda e fascista, è tutta colpa tua le morti in Mediterraneo! – sponsorizzato da papa Francesco, e qui la voce si impasta a livelli francamente comici. Il Cecchettin, rieccolo, col nastrino rosso, che ha fatto anche lui il libro e lo lancia, ahi Salvini, è tutta colpa tua i femminicidi e i patriarcati, come dice l’altra figlia, ...