Chiara Ferragni a CTCF | “Caso pandoro? Chiedo scusa | se ho frainteso restituisco tutto”

(Di lunedì 4 marzo 2024)è stata ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa domenica 3 marzo. Un’intervista molto attesa – la prima televisiva da tempo quasi immemore – a seguito dello scandalo delBalocco e delle altre iniziative benefiche, dalle uova di Pasqua alla bambola Trudi, e la recente separazione da Fedez. Un’intervista anche da diversi fronti criticata, con il Codacons in prima linea che inizialmente si era opposto e aveva chiesto addirittura il sequestro della trasmissione qualora non fosse stato presente un contraddittorio equilibrato. Il Tar, tuttavia, ha respinto il ricorso dell’associazione. “Dobbiamo essere sinceri”. È iniziata così l’intervista dia Che Tempo Che Fa, in cui gli argomenti principali sono stati ovviamente la vicenda giudiziaria sul...

“Sento ancora Federico, siamo persone adulte, ci vogliamo bene e non abbiamo tagliato i ponti. Questo è un periodo di crisi , come ne abbiamo avuti in passato, ... (ilfattoquotidiano)

La verità di Chiara Ferragni: “Al centro di una ondata d’odio”: Milano, 4 mar. (askanews) – Sobrio completo giacca-pantalone nero, un filo di collana con due pendenti, Chiara Ferragni si presenta così all’intervista di Fabio Fazio su Canale9 a Che Tempo che fa.askanews

Chiara Ferragni, il look (studiato) a Che Tempo che Fa: la collana e il significato dei due ciondoli: Per Chiara Ferragni scegliere l'outfit da indossare per l'intervista a Che tempo che fa non è stata una questione da poco. L'imprenditrice digitale lo ha confessato personalmente a Fabio Fazio nel ...ilmessaggero

Selvaggia Lucarelli scatenata per le interviste della domenica: da Barbara D’Urso a Michelle Hunziker e Chiara Ferragni: Selvaggia Lucarelli, ovviamente, non ha potuto esimersi dal chiudere questa domenica di fuoco con l’intervista forse più attesa in prima serata, quella dell’acerrima "nemica" Chiara Ferragni da Fabio ...libero