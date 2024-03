Cambio di statuto e nome per l’associazione | il nuovo corso di Confcommercio Bergamo

(Di lunedì 4 marzo 2024)diper Ascom. È questa la principale novità dell’ assemblea straordinaria dei soci che, alla presenza del notaio ha deliberato le modifiche della carta statutaria del, in base alla bozza messa a punto dal Consiglio Direttivo e approvata dal Consiglio delle Categorie lo s22 gennaio. La prima grande novità è ildella denominazione dell’ Associazione che, da Ascomprenderà ildiImprese per l’Italia-e adotterà illogo, evidenziando così ancor meglio l’adesione al sistemae l’identificazione con i suoi principi istitutivi e ...

“Causa contro la FIGC”: il campionato di Serie A cambia format: Nuova bufera in vista per il calcio italiano, la minaccia concreta di una causa alla FIGC: cosa cambia in Serie A ...calciomercato

Diritto di cittadinanza. Approvato lo ius schoale per i figli di genitori stranieri: La formula arriva ‘urbi et orbi’ grazie a una maggioranza qualificata con cui l’altro ieri l’amministrazione, in consiglio, è riuscita a modificare l’articolo 2 dello statuto comunale. Serviva la ...ilrestodelcarlino

La Lega cambia le regole: cosa succede con Zaia: La Lega Veneta cerca vie alternative per consentire a Zaia di ricandidarsi nel 2025, nonostante le restrizioni parlamentari.newsmondo