Calcio | Amato M5s | “No agli sponsor legati all’azzardo”

(Di lunedì 4 marzo 2024) “Giornali e siti sportivi danno come praticamente per fatto l’accordo tra l’Inter e Betsson Group, in base al quale il colosso svedese del betting diventerebbe maindei nerazzurri a partire dalla prossima stagione. Questo significherebbe che sulle me di uno dei principali club italiani, possibile prossimo campione d’Italia, campeggerà unolegatocon i soliti escamotage per aggirare il decreto dignità a cui ilitaliano ci ha ormai abituato”. A dirlo in una nota è il deputato M5S, Gaetano, in riferimento alla normativa che regola leizzazioni legate al mondo delle scommesse. “Il tutto alla faccia della tutela di milioni di tifosi e di appassionati rispetto a un fenomeno devastante come quello dell’azzardopatia – ...