Accompagna il marito a una visita medica e si sente male in sala | parto d’urgenza all’ottavo mese

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ild'urgenza è stato eseguito al Tiberia Hospital, clinica convenzionata di Roma, nel quartiere Montesacro, in cui non si fanno generalmente parti e nascite.

In un giorno come tanti presso il Tiberia Hospital di Roma, struttura di Gvm Care & Research accreditata con il SSN, si è consumata una vicenda dal forte

Tiberia Hospital, stanno bene madre e figlia salvate da un cesareo d'urgenza nella clinica senza il reparto di Ostetricia: La donna all'ottavo mese di gravidanza ha un distacco di placenta al Tiberia Hospital: il ginecologo di turno in ambulatorio capisce che non c'è tempo da perdere e la opera. La felicità del padre ...roma.corriere

Accompagna il marito per una visita incinta di 34 settimane: partorisce dopo un’emorraggia massiva acuta: NewTuscia – ROMA – Anna è alla 34esima settimana di gravidanza e decide di Accompagnare il marito a fare una visita cardiologica a Tiberia Hospital, ospedale romano di GVM Care & Research, accreditato ...newtuscia

