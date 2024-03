L'Nba sta disegnando il basket del futuro. Cosa fanno le prime 5 aziende selezionate per Launchpad

(Di domenica 3 marzo 2024) L'iniziativa è nata nel 2021 e punta a individuare, valutare e sperimentare tecnologie emergenti capaci di far progredire ile il relativo business. Ilprova a immaginare il suo

E’ stata una domenica molto intensa oltreoceano dato che sono andate in scena ben undici partite valide per la regular season NBA 2023 / 2024 . A un solo assist ... (sportface)

Sono undici le partite della notte NBA. Simone Fontecchio è protagonista nel successo dei suoi Detroit Pistons sui Chicago Bulls per 105-95. L’azzurro è il ... (oasport)

Lebron James è diventato il primo cestista a segnare 40.000 punti in carriera nella regular season Nba . La star dei Lakers ha raggiunto il traguardo durante ... (gazzettadelsud)

NBA - I Boston Celtics surclassano i Warriors con +52 di scarto: In una matinée domenicale i Celtics hanno surclassato i Warriors al TD Garden. Un avversario sempre complcato nell'era Stevens, capace a San Francisco di risalire e vincere da un -17 ...pianetabasket

Nba, leggenda LeBron, arriva il record dei 40mila punti: Non ci sono traguardi impossibili da tagliare per LeBron James: la star del basket Usa a 39 anni diventa infatti il primo giocatore Nba ad arrivare a quota 40mila punti in carriera durante la stagione ...ansa

NBA - Suns, per Jusuf Nurkic nessun rischio di commozione cerebrale: Il centro dei Suns Jusuf Nurkic ha lasciato la partita di sabato, persa contro gli Houston Rockets, nel secondo quarto e non è tornato dagli spogliatoi dopo aver preso un ...pianetabasket