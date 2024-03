L’accusa a Minenna | «Ha cacciato il dirigente che segnalava le assenze della compagna»

(Di sabato 2 marzo 2024) Marcello, ex assessore al bilancioGiunta Raggi a Roma, da direttore dell’Agenzia delle Entrate haunche aveva segnalato ledal lavoro. L’edizione romana di Repubblica dice che c’è anche questa accusa nella richiesta di rinvio a giudizio per falso e abuso d’ufficio firmata dalla procura di Roma. Nel settembre 2021 l’allora direttore dell’agenzia ha revocato un incarico alAlessandro Canali. Il quale aveva la colpa, secondo i pubblici ministeri, di aver rivelato anomalie nel sistema di registrazione delle presenze del funzionario Patrizia Bosco. Che aveva una relazione con. Corruzione Il quale «con determina del 23 settembre 2021 sopprimeva l’ufficio di ...

La compagna del capo si assenta troppo spesso, il direttore lo segnala ma viene cacciato: “Una vendetta del dg Minenna”: L’ex esponente della giunta Raggi è accusato di abuso d’ufficio e falso con una richiesta di rinvio a giudizio per aver rimosso Andrea Canali ‘colpevole’ di ...roma.repubblica

Di nuovo indagato l'assessore regionale Marcello Minenna: L’accusa: alle Dogane avrebbe favorito l’imprenditore per un lettino gratis, l’assessore regionale Marcello Minenna indagato per corruzione ...quotidianodelsud

Marcello Minenna indagato per corruzione per il caso di un lido a Ostia: L'ex capo delle Dogane Marcello Minenna è indagato con l'accusa di corruzione per il caso del lido Shilling a Ostia: avrebbe taciuto su abusi edilizi in cambio di ombrelloni e sdraio ...lettera43