Dossieraggio contro Crosetto | 15 indagati | nomi pesanti nei guai

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Non si è “sottratto” all'interrogatorio, come invece riportato ieri da Repubblica e Corriere, il pm antimafia Antonio Laudati, accusato dalla Procura di Perugia di accesso abusivo a sistemi informatici e banche dati, falso, divulgazione di informazioni riservate. «Alla data stabilita risponderà, avendo modo di chiarire la completa estraneità ai fatti contestati», ha affermato in una nota il suo difensore, l'avvocato Andrea Castaldo, ricordando che l'indagine che lo vede coinvolto è nata a seguito di una sua relazione di servizio nella quale si evidenziavano «irregolarità commesse da un ufficiale della guardia di finanza». Quest'ultimo sarebbe Pasquale Striano, il principale indagato nell'inchiesta sui dossieraggi nei confronti di importanti personalità politiche che ha portato nelle ultime settimane all'iscrizione nel registro deglianche di alcuni ...