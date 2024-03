Consorzio industriale del Lazio | esce di scena Francesco De Angelis | nominato un commissario straordinario

Ecco dove comprare il giornale domenica: La lista completa delle edicole aperte. Per poter essere sempre al corrente di tutto ciò che accade dentro e fuori le mura ...ilrestodelcarlino

Consorzio industriale del Lazio, Francesco De Angelis si è dimesso: ora si guarda a Trequattrini: Nella serata di ieri, l’onorevole Francesco De Angelis con una nota inviata al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla sua carica di Presidente del ...informazione

Un'offerta da un euro per l'ex Fiat di Termini: Il 28 febbraio è scaduto il termine per la presentazione delle domande per partecipare al bando per l'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese adesso in capo a Blutec e dell'area industriale ... Ross ...milanofinanza