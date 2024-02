' Usa valutano la possibilità di lanciare aiuti a Gaza da aerei'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La Casa Bianca sta valutando ladidapoiché le consegne via terra diventano sempre più difficili. Lo hanno riferito ad Axios quattro funzionari Usa. "La situazione è davvero grave. Abbiamo bisogno di misure estreme come i lanci", ha detto una delle fonti. Tuttavia, ammettono i funzionari, glivia aerea sono limitati poiché un jet militare può sganciare solo una quantità di rifornimenti equivalente a quella trasportata da uno o due camion. Quindi possono servire in caso di emergenza ma, sottolineano le fonti, l'unico modo per inviare assistenza aè via terra.