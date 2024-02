Tutti al cinema nel Paese Ritrovato | Riscopriamo il film dei ricordi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Alarriva “ilche cura“. Un esperimento did’essai che recupera la gloriosa tradizionetografica di Monza e ne fa strumento di benessere e stimolo delle potenzialità residue. Lo fa nell’ambito nell’ambito del Progetto Generazione senior, in collaborazione con NurSind Carefestival, il primo festival e concorso internazionale per cortometraggi sul tema del prendersi cura, ideato dal sindacato nazionale infermieri NurSind. La settima edizione, dal titolo “La bellezza della cura“, calza a pennello con l’obiettivo di benessere del, il villaggio protetto per malati di Alzheimer. È un piccolo, con il bar, i negozi e anche il. Al...