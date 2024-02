“Trucco sposa” L’11 marzo corso per gli operatori dell’Area Benessere Ultimi giorni per iscriversi

(Di giovedì 29 febbraio 2024)disponibili peralla prima edizione delorganizzato da Confartigianato Imprese Bergamo, in programma nella giornata di lunedì 21con l’obiettivo di aggiornare le conoscenze e le competenze degli. Nel giorno del fatidico “sì” per laè importante presentarsi con un aspetto impeccabile, a cominciare da un make-up altamente professionale, che si abbini all’acconciatura scelta. L’incontro formativo permetterà ai partecipanti di acquisire una serie di conoscenze teoriche e tecniche per poter creare un make-up perfetto e fresco dedicato all’immagine dellae poter gestire tutte le tappe del matrimonio, ...

Back to black, il nero torna a fare tendenza nel make up: Il nero si sposa bene con le diverse carnagioni ... Un errore comune è "stampare" la matita sulla palpebra. Il Trucco per evitare che accada è semplicissimo: innanzitutto, bisogna stendere un primer ...harpersbazaar

Tutti pazzi dell’abito da sposa di Rosa Ricci: chi lo ha realizzato e che significato assume: In Mare Fuori 4 in molti hanno notato l'imponenza dell'abito da sposa di Rosa Ricci: chi lo ha realizzato e significato.vesuviolive

Kate, Meghan, Diana: i segreti del beauty look naturale delle tre reali a confronto: Dal nuovo look sopracciglia di Meghan Markle al Trucco che usava Lady Diana per "ammorbidire" il make-up occhi, fino agli oli amati da Kate ...ilsecoloxix