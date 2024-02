Transnistria chiede aiuto alla Russia | 5 possibili risposte da Mosca | l’analisi

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Le ipotesi sulle mosse del Cremlino dopo la richiesta della repubblica fantasma: gli scenari, ipercorsi secondo l'Institute of War Dè arrivata una richiesta disufficientemente ambigua per offrire al Cremlino ampio margine di manovra, ora o nel futuro, "strade diverse che non si escludono a vicenda", commenta l'Institute