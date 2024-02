Terni | litigano per la droga Uno scappa | l’altro spara | arrestato per tentato omicidio

Litiga con la ex per la tv e aggredisce i carabinieri: Arrestato 28enne ad Terni per resistenza e lesione a Pubblico Ufficiale. Litigio con ex fidanzata per un televisore finisce con aggressione ai Carabinieri.lanazione

San Valentino 2024, la storia e le frasi di auguri più belle: Mazzi di fiori, dolcetti, cene. Ma soprattutto auguri: nel mondo anglosassone ancora oggi si parla di «valentine» per fare riferimento ai biglietti d'amore che si scambiano le coppie di amanti a San V ...corriere

Bandecchi si dimette, ma forse no. “Ho venti giorni per ripensarci”: Terni, le frasi a Radio 24: “Ho venti giorni per ripensarci, se metto le cose a posto tra i miei che litigano per uno sgabello” ...lanazione