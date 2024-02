Segnali di stabilizzazione per l’industria italiana Fatturato stabile tra dicembre e gennaio Ma aumentano i timori per il futuro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024)continua a soffrire ma, forse, si va almeno verso una fase di assestamento. L’Istat fa sapere che ildiè diminuito dello 0,1% rispetto allo stesso mese del 2022. Nel confronto con novembre si segnala un progresso del 2,1% che interrompe una lunga serie di segni meno. Guardando i raggruppamenti principali di industrie, agli indici destagionalizzati delsegnano un aumento mensile per i beni intermedi (+4,0%), per i beni di consumo (+2,4%) e per i beni strumentali (+0,1%), mentre si registra un calo per l’energia (-1,2%). Sempre l’Istat, mercoledì, aveva diffuso il dato sulla fiducia delle imprese che in febbraio segna un calo da 97,9 a 95,8 punti. La flessione, spiega l’Istat, è dovuta a un “diffuso peggioramento della fiducia ...