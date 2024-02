Sanremo | Baudo stuzzica Amadeus sul futuro

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Lo storico conduttore si è soffermato suldi, come noto, ha detto che quella del 2024 è stata la sua ultima annata al timone di. Pipponon è d’accordo. Durante lo show della Rai, La Tv Fa 70, in onda ieri sera 28 febbraio, su Rai Uno, lo storico conduttore della rete pubblica ha studiato l’ormai ex direttore artistico del Festival. Ospite di Gilettiha spiegato: «Non ci credo, che senti la stanchezza, che hai voglia di smettere. Tu ci ripenserai, tornerai aprestissimo. Anzi l’anno prossimo ci torni». Dopo la finale di quest’anno e dopo la vittoria di Angelina Mango, in conferenza stampaha ribadito la sua scelta. «Io avevo detto che era l’ultimo Festival già a maggio. Sento che mi devo ...