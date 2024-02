Roma | auto si ribalta in Via della Magliana | grave il conducente

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ancora un brutto incidente a, stavolta lungo Via. Un’è finitata alle prime luci del mattino. Ilè in gravi condizioni. Un’ambulanza – repertorio (ilcorrierecitta.com)Paura stamattina intorno alle 5.00 in Via, teatro di unincidente stradale. Qui, all’altezza del civico 370, un’, una Mercedes Vito, è finitata sulla carreggiata. Al volante c’era un uomo, italiano, di 64 anni, che è stato trasportato in Ospedale al San Camillo diin codice rosso. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti gli agentiPolizia Locale diCapitale: al ...