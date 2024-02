Ricordarci del passato per avere un futuro migliore

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Un giorno durante l’ora di Educazione civica, con la nostra professoressa di lettere, abbiamo letto due articoli della nostra Costituzione. Gli articoli 3 e 4 affermano in modo chiaro che i cittadini non possono essere discriminati rispetto a tutte le caratteristiche che possono essere percepite come "diversità" e che questo è un "imperativo etico, inscindibile dal rispetto della dignità della persona umana". Questi articoli ci hanno fatto molto riflettere e ci hanno fatto pensare alla nostra situazione in classe. Per noi la diversità culturale è pane quotidiano tanto che nemmeno la consideriamo "diversità". Il primo ad insegnarcelo è proprio il nostro compagno Avadhesh che nonostante sia di religione induista ha deciso di seguire l’ora di religione cattolica. Quello che abbiamo capito è che dobbiamo impegnarci tutti, nativi e stranieri, ad abbattere i pregiudizi e le discriminazioni. ...

