Riassunto | Incyte annuncia approvazione da parte della Food and Drug Administration della valutazione prioritaria di axatilimab per il trattamento della forma cronica della malattia da trapianto contro ospite

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 29 febbraio 2024) – L’si basa sui risultati positivi dello studio AGAVE-201 WILMINGTON, Delaware–(BUSINESS WIRE)–(Nasdaq:INCY) hato in data odierna che l’agenzia statunitenseand(FDA) ha approvato ladomanda di autorizzazione del biofarmaco, un anticorpo per CSF-1R, per ilda...