"Ragazzi andate sempre avanti". La grande lezione di Jacopo

(Di giovedì 29 febbraio 2024) "Rimboccatevi le maniche e". E’ così cheLuchini, un atleta paraolimpico pluripremiato, ha concluso il coinvolgente incontro con alcuni alunni della scuola Salvemini-La Pira di Montemurlo. "Sono felice di essere di nuovo qua. Questa era la mia scuola e oggi risentendo il suono della campanella sono tornato tredicenne". Luchini ha 34 anni, èsorridente e ha un fisico prestante, da vero atleta. Fa sport da: ha iniziato con il calcio, il nuoto e lo skateboard per poi finire a quello che da passione si è trasformato in ragione di vita: lo snowboard. "Avevo 14 anni quando sono rimasto stregato da questo sport. Inizialmente era solo un divertimento, poi pian piano si è trasformato in qualcosa di piùche mi ha addirittura portato a trasferirmi in ...