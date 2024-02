Prime Video introduce la pubblicità | la reazione degli utenti italiani

Dopo Netflix ora anche Amazon Prime Video al via con la raccolta pubblicitaria in Italia: Dal 9 aprile la piattaforma Video includerà spot pubblicitari. Disponibile un abbonamento al costo aggiuntivo di 1,99 euro al mese per continuare a guardare i contenuti senza interruzioni Pubblicità a ...it.benzinga

Prime Video introduce gli spot in Italia dal 9 aprile ma promette meno affollamento rispetto ai concorrenti: Su Prime Video arriva la pubblicità: ecco come rimuoverla Dal 9 aprile gli annunci pubblicitari arriveranno anche in Italia ROMA – Dopo un primo roll out negli Usa, Canada, Germania… Leggi ...informazione

Santa Balera: dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, arrivano le Prime date del tour: Intanto il Video della loro esibizione supera le 200 mila visualizzazioni. L’orchestra si è già ritrovata in sala prove per allestire una scaletta rivisitata dei principali Giganti del Liscio, alcuni ...ravennawebtv