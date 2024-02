Nella sanità il pubblico si fa privato | boom di visite a pagamento negli ospedali

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Lapubblica è al collasso, con liste d’attesa infinite, ma intanto almeno una visita su dieci all’interno deglipubblici avviene attraverso il sistema intramoenia, ovvero con i cittadini che la pagano come se fosse una prestazione fornita dal. Il fenomeno dell’utilizzo degli spazi pubblici per ladi fatto privata non è nuovo né illegale, ma con liste d’attesa sempre più lunghe rischia di diventare il pane quotidiano per chiunque abbia bisogno dio cure. O, almeno, per chi se lo può permettere. Per leginecologiche l’intramoenia è utilizzata più di tre volte su dieci, per le cardiologiche siamo al 20%, per una ecografia ginecologica la percentuale sale al 36%. I dati emergono dal rapporto Agenas sull’Attività libero professionale ...