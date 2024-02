MotoGp | Aldeguer verso Pramac nel 2025 | Martin in Ducati ufficiale?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Bologna, 29 febbraio 2024 - Continua a muoversi il mercato piloti e soprattutto continua a muoversi. L’innesto di Marc Marquez in Gresini ha sconquassato il mondiale 2024 e ora dal 10 marzo ci saranno i primi responsi in pista, ma Borgo Panigale è al lavoro già suldove potrebbero esserci succose novità. Secondo motorsport.com, infatti,avrebbe messo gli occhi su Fermin, pilota letteralmente sbocciato sul finale della stagione 2023 di Moto 2., e? Ferminsi è messo in luce come uno dei talenti più promettenti del motomondiale. Ha vinto cinque gare in Moto 2 l’anno scorso, di cui quattro consecutive, e il suo salto in Moto gp è praticamente cosa fatta nel. Di lui ...