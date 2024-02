Mondiali Indoor di Atletica | La Torre | “L’Italia si misurerà con il mondo | dimostriamo che siamo”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Glasgow – Mancano poche ore al via deidiLeggera a Glasgow. Gli Azzurri sono già in Scozia per prepararsi all’esordio e alle gare in programma fino al 3 marzo. Alla vigilia ha parlato il direttore tecnico azzurro della Nazionale Italiana, Antonio La– fidal.it L’entusiasmo, certamente. La scia dei primati italiani a ripetizione. La freschezza, lo spirito di emulazione sempre più forte. Ma anche la consapevolezza, necessaria, di quanto sia competitivo e insidioso il palcoscenico mondiale: “Non ci sarà nessuno dei 7 campioni olimpici azzurri, ma non per questo si sta parlando meno dell’italiana. Anzi, tutt’altro. Glasgow è un evento che dirà tanto, la presenza di Lyles e Coleman certifica che non sarà un Mondiale di serie B e che non potremo dare nulla per ...